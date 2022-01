Compte tenu des nombreux arrêtés municipaux et des conditions climatiques actuelles et à venir, la Ligue de Football de Basse-Normandie a décidé de reporter toutes ses compétitions de Ligue des 17, 18 et 19 décembre 2010 à l'exception de deux rencontres de Coupe de Basse-Normandie Seniors prévues le 19 décembre 2010 : FC Bretoncelles - AS Berd'Huis et FC Pays Bellêmois - Argentan FC.