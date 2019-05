Basket : Quimper reçoit le Rouen Métropole Basket

Restant sur trois victoires consécutives, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) va tenter de poursuivre cette belle série sur le parquet de l'équipe de Quimper, lors de la 29e journée de Pro B le samedi 27 avril 2019.

Objectif podium

A l'heure où les joueurs d'Alexandre Ménard abordent la dernière ligne droite de la saison régulière, les Rouennais, cinquièmes, tenteront d'aller chercher encore un peu plus haut et atteindre le podium qui se trouve à une seule victoire devant eux (Nancy (2e), Orléans (3e) et Vichy-Clermont (4e) ont actuellement le même bilan de 20 victoires pour 8 défaites).

Et face à Quimper qui occupe aujourd'hui la 14e place, la mission semble à la portée des Normands qui avaient battu leur adversaire du jour lors du match aller de la 3e journée (81-75) en octobre dernier.

Mais attention tout de même à cette équipe bretonne qui reste sur une victoire à domicile face à Paris, sur le score de 81-64, lors de la dernière journée.

A LIRE AUSSI.

Basket : le Rouen Métropole Basket peut viser plus haut