Caen. Les jeunes du Calvados découvrent Vieux-La-Romaine en dansant

Une trentaine de jeunes collégiens du département ont découvert le site archéologique de Vieux-La-Romaine (Calvados) à travers plusieurs activités, jeudi 18 avril 2019. Pour commencer la journée, les jeunes ont pu faire une visite guidée de la ville Romaine Aregenua et de son exposition temporaire "Si j'étais gladiateur".

Dans l'après-midi, les jeunes investissent la maison au Grand Péristyle pour s'adonner à la pratique du hip-hop, du breakdance, du diabolo et des percussions. Le directeur des lieux, Xavier Savary, "s'enthousiasme de voir les jeunes s'approprier le patrimoine culturel à travers des activités sportives". Une ouverture au grand public a réuni une soixantaine de personnes.

Une activité "riche de sens"

Xavier Savary précise que "cette journée d'initiation aux danses urbaines, à la percussion et au diabolo avait été initié en 2018. Le but était de faire venir les adolescents du Calvados au musée et de leur faire découvrir leur patrimoine et la culture gallo-romaine en dehors de leur temps scolaire. La pratique sportive est une entrée, un vecteur différent, plus moderne et plus ancré dans les pratiques des adolescents. Pratiquer ces sports sur un site patrimonial est d'autant plus riche de sens et d'appropriation".

Les jeunes collégiens ont également participé à un atelier de percussions à Vieux-La-Romaine. - Marina Olivier

Le département du Calvados espère pouvoir renouveler ce format original, qui allie culture et sport dans un lieu chargé d'histoire, avec quelques changements mais toujours aussi attractif.

A LIRE AUSSI.

A la découverte des jeux de l'Antiquité à Vieux-la-Romaine

Les modes passent, la danse classique indienne perdure

Au Cachemire, des filles préservent les traditions musicales soufies

Le sport obligatoire au travail, nouveau béguin des Suédois

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril