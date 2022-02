Bouquetot. Grave accident de la circulation sur l'A13 dans l'Eure

Un grave accident s'est produit, mardi 23 avril 2019 vers 14h40, sur l'autoroute A13 à Bouquetot (Eure), non loin de Bourg-Achard. Un camion et une voiture se sont percutés en direction de Paris. Dans la voiture, une femme de 78 ans a été désincarcérée et transportée en urgence absolue vers le CHU de Rouen (Seine-Maritime). Une autre femme de 62 ans a également été blessée et transportée au CHU. Le chauffeur du camion, âgé de 45 ans, a été soigné sur place.