Le-Havre. Ligue 2 : une semaine cruciale pour le HAC

C'est la semaine de tous les dangers. De tous les espoirs, aussi. Le HAC s'apprête à disputer deux matchs de suite à l'extérieur face à des équipes en quête de points pour assurer leur maintien. Face à Auxerre, mardi 23 avril 2019, puis contre Châteauroux, 72 heures plus tard, les Ciel et Marine vont jouer très gros. Soit ça passe, soit ça casse. C'est, depuis plusieurs semaines déjà, la destinée de cette équipe havraise engagée dans une folle course-poursuite après les places qualificatives pour les play-offs. En s'imposant face au Paris FC (2-1), vendredi 19 avril 2019 au Stade Océane du Havre (Seine-Maritime), dans la foulée de sa belle victoire à Sochaux (1-3), la bande à Bazile, crédité de quatre buts sur ces deux rencontres, s'autorise à y croire encore. Et peut-être même plus que jamais.

Invaincus depuis sept journées (3 v et 4 n), les Havrais sont revenus à quatre points du Top 5. C'est peu et beaucoup à la fois, alors qu'il ne reste plus que cinq matchs avant la fin du championnat. "On est toujours en vie, mais on est encore loin", estime le coach Oswald Tanchot. "Chaque match que l'on gagne nous permet d'entretenir l'espoir. C'est à ça qu'on se raccroche. Mais ce n'est pas encore le moment de considérer qu'on est revenu dans la course. Je n'oublie pas ce qu'on dit depuis un moment…"

"On joue avec moins de pression"

Pour beaucoup de supporters et de journalistes, les rêves de Ligue 1 s'étaient en effet envolés depuis belle lurette. Ils sont sans doute moins nombreux aujourd'hui à être aussi catégoriques. Les joueurs, eux, n'ont jamais cessé de clamer que tout était encore possible. "On joue avec moins de pression parce que tout le monde nous voit morts. Au final, peut-être qu'il y aura une surprise", espère le défenseur Dénys Bain. "On a deux matchs à l'extérieur, or, on sait qu'on ne voyage pas spécialement bien. Mais l'état d'esprit est bon. Il faut qu'on garde ça pour la suite", insiste-t-il.

Son coup de force à Sochaux a permis au HAC de mettre fin à plus de six mois d'insuccès hors de ses bases. Là-bas, les Havrais ont inscrit trois buts, une sacrée performance pour une équipe qui n'en avait marqué que neuf lors des quinze déplacements précédents. "On a longtemps couru après cette efficacité offensive à l'extérieur. C'est ce qui nous plombe", reconnaît Oswald Tanchot. "On n'a perdu que deux matchs sur la phase retour (contre Nancy à domicile et à Troyes). Mais on a fait beaucoup trop de matchs nuls. Ça nous pénalise dans l'emballage final", regrette-t-il.

À Auxerre, l'objectif est donc clair : réussir, pour la première fois de la saison, à signer une troisième victoire d'affilée. Histoire de rêver encore.

Auxerre - HAC, 34e journée de Ligue 2, mardi 23 avril 2019 à 20 heures.

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2) : Chic, un choc pour le HAC !

Ligue 2 : Le HAC à Sochaux pour maintenir un semblant d'espoir

(Football, Ligue 2) : Pour Oswald Tanchot, le HAC a " l'obligation de faire mieux "

Football (Ligue 2) : Le Havre leader provisoire

Ligue 2 : Entre le HAC et l'AC Ajaccio, des retrouvailles sous tension