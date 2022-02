Où en sont psychologiquement les joueuses du CB Ifs à l'orée de leur premier match de play-offs contre La Tronche-Meylan, ce samedi 27 avril (20 heures) en Nationale 1 ? "Motivées, excitées, pleines de volonté et en aucun cas apeurées par l'événement, assure l'entraîneur Morgan Debrosse. La dernière semaine d'entraînements aura servi à peaufiner quelques détails, à m'assurer que l'équipe est en forme." Le technicien de la banlieue caennaise a déjà renvoyé la pression sur ses adversaires : pour son équipe, ce n'est que "du bonus plus plus".

A LIRE AUSSI.

Basket, Nationale 1. Fin de saison passionnante pour Ifs

NBA: quatre institutions au bord de la crise de nerfs

NBA: fin de saison pour Tony Parker (San Antonio), blessé

NBA: Cleveland retrouve Golden State, LeBron James au 7e ciel

Hockey sur glace : Les Dragons de Rouen démarrent bien leur quart de finale