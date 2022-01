Incendie dans les sous-sols d'un immeuble de 14 étages à Lisieux

20 sapeurs-pompiers et 7 véhicules et secours et de lutte contre les incendies, mobilisés dans la nuit du vendrei 18 mai au samedi 18 mai, vers 2h du matin à Lisieux.

Un feu de détritus a été allumé volontairement dans les communs d'un sous sol d’un immeuble de 14 étages rue Pierre Corneille. Rapidement éteint, les secours procèdaient ensuite à la ventilation des fumées. Il n'ya pas d'évacuation des habitants de l'immeuble. Quelques locataires ont été pris en charge le temps des opérations de secours.