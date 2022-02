Caen. Caen : des perturbations sur le réseau de bus Twisto

Dans le cadre d'un mouvement social, un préavis de grève a été déposé par les syndicats FO, CFDT, CFE-CGC et CGT pour la journée du mardi 23 avril 2019. Des perturbations sont à prévoir sur certaines lignes du réseau Twisto entre 9h30 et 10h29 :

• Les lignes de substitution : A et B

• Les lignes de bus : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14 et 15

• La Navette Centre-Ville



Le trafic peut être impacté une heure avant l'horaire indiqué et la reprise normale du trafic peut prendre jusqu'à une heure après la fin du mouvement.

D'autres impacts

En parallèle, d'autres perturbations sont à prévoir sur certaines lignes du réseau Twisto :

• Les lignes de substitution A et B entre 5h32 et 12h15

• La ligne 18 entre 13h30 et 20h20

• La ligne 21 entre 6h20 et 13h00



Les autres lignes du réseau (y compris les lignes du réseau complémentaire) circuleront normalement.

A LIRE AUSSI.

Trafic des RER stoppé, révélateur de problèmes récurrents

Grèves, cortèges... les infos sur la mobilisation en Seine-Maritime

Grève chez Twisto à Caen : quel impact sur les transports ?

Transports en commun du Havre : grève jusqu'au 2 janvier

Rouen : les prévisions de trafic pour samedi dans le réseau Astuce