Cherbourg. LM Wind Power à Cherbourg : la plus longue pale d'éolienne au monde est née !

La plus grande pale d'éolienne au monde est née, à Cherbourg (Manche). C'est la première à dépasser les 100 mètres, avec ses 107 mètres de longueur. LM Wind Power a annoncé jeudi 18 avril 2019 qu'elle venait d'être moulée dans sa toute nouvelle usine, sur le port du Cotentin.

Place désormais aux finitions. Cette pale équipera à terme l'Haliade-X 12 MW de General Electric, la plus grande éolienne jamais construite, qui culminera à 260 mètres de hauteur.

Toujours plus grand

"C'est la plus grande pièce d'un seul tenant jamais construite. C'est un exploit extraordinaire" estime Lukasz Cejrowski, directeur de projet chez LM Wind.

Pour Alexis Crama, vice-président de la branche offshore, "cette réussite révolutionne à nouveau le secteur de l'éolien offshore avec des pales de rotor toujours plus grandes et plus fiables - capturant ainsi plus de vent et produisant finalement un coût d'énergie nivelé encore plus bas".