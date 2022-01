Calvados : les services de l'Etat font le pont

La préfecture du Calvados comme les sous-préfectures de Bayeux, Vire et Lisieux sont toutes fermées aujourd'hui. C'es aussi le cas du rectorat, de l'inspection académique, de l'agence régionale de santé comme de la direction régionale des affaires culturelles et d'autres directions départementales ou régionales qui dépendent des services de l'Etat : la direction régionale des dépenses publiques (DRDP), de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL), de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)...