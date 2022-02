Jean-François Le Grand sera tête de liste de la majorité présidentielle pour les élections régionales des 14 et 21 mars. A 67 ans, le sénateur et président du conseil général de la Manche a devancé Nicole Ameline, députée UMP du pays d'Auge et leader de l'opposition au conseil régional. Philippe Augier, maire Nouveau Centre de Deauville, avait aussi été pressenti pour la tête de liste.



