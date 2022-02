Caen. Un bagage abandonné perturbe le trafic en gare de Caen

Il est aux alentours de 16h30 ce jeudi 18 avril 2019 quand le signalement d'un bagage abandonné vient perturber le trafic des trains en gare de Caen (Calvados).

🚦#FlashInfoTERNormandie 16h30 : Le trafic est perturbé au départ et à l'arrivée de Caen. Un bagage abandonné a été repéré dans la gare.

Les #TER852732 St-Lô➡Caen et #TER852729 Caen➡St-Lô ont dus être supprimés.



