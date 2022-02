Bernay. Une trentaine d'eurois aux 24 heures de Tracteurs Tondeuses

Parti d'une simple discussion à la fin d'un repas de famille, l'association Monster TractEure accueille aujourd'hui une trentaine de membres. Passionnés de mécaniques, l'association normande participe régulièrement à des démonstrations de courses de tracteur tondeuse. Comme l'explique Jérémy Viévard, l'un des membres, ils seront le 8 juin à Rondemare près de Pont-Audemer et les 22 et 23 juin à Bouafle près des Andelys.

Mais pour le week-end de Pâques, les choses sérieuses attendent le team Monster TractEure avec la course des 24 heures de tracteurs tondeuses à Yvernaumont dans les Ardennes.

Avec trois véhicules engagés, Jérémy Viévard et ses amis espèrent bien figurer dans cette compétition internationale, maintenant que leur bolide est rodé.

Anglais, estoniens ou encore américains seront de la partie pour tenter de remporter le trophée. Généralement pratiquée sur un terrain de terre sans cailloux, une course d'endurance de tracteur tondeuse se déroule comme la mythique course des 24h du Mans avec départ debout face à sa machine.

Si les pilotes évoluent bien sur des tracteurs tondeuses comme on peut les voir dans nos jardins, ces machines sont rendues plus robustes mais surtout plus rapide. Ainsi, les bolides normands peuvent rouler jusqu'à 60 km/h quand certains équipages anglais connaissent des pointes de vitesse aux alentours de 90 kmh !