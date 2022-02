Le-Havre. Manifestation des gilets jaunes au Havre : des convocations en justice

Après la manifestation des gilets jaunes au Havre (Seine-Maritime), samedi 13 avril 2019, six personnes ont été interpellées. Deux majeurs (33 et 29 ans) sont convoqués devant la justice en janvier 2020 l'un pour participation à un attroupement et outrages et l'autre pour outrages et rébellion. Un mineur de 16 ans a eu droit à un rappel à la loi pour des violences contre les policiers. Pour les trois derniers (18, 44 et 58 ans), les enquêtes se poursuivent. Ils sont suspectés d'avoir commis des dégradations et incendié des poubelles. On reproche notamment au plus âgé d'avoir brisé une vitre du commissariat, ce qu'il nie.