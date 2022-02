Caen. Football (Ligue 1) : l'énigmatique coup de fil de la LFP au Stade Malherbe de Caen

"Le Stade Malherbe Caen a été contacté par téléphone samedi après-midi par la Ligue de Football Professionnel, en la personne de son Directeur Général, pour évoquer des échanges qui auraient eu lieu entre des joueurs du Angers SCO et de l'EA Guingamp" . C'est par ces mots que le communiqué produit par le SM Caen, ce mardi 16 avril 2019 débute. Un communiqué qui détaille ensuite que la LFP, par l'entremise de sa "commission de discipline (...) s'est saisie de l'enquête qui devra déterminer dans quel intérêt l'EA Guingamp a appelé la LFP en amont du match SM Caen / Angers SCO".

Échanges entre joueurs de Guingamp et d'Angers

Des contacts entre joueurs Guingampais et Angevins avant le déplacement des Angevins à Caen, samedi dernier 13 avril 2019, match on le rappelle, justement remporté par le SCO d'Angers (0-1). Un coup de fil et une affaire bien enigmatique pour l'heure mais dont le Stade Malherbe de Caen s'émeut : "Le Stade Malherbe Caen déplore ces jeux de coulisse, dont il se passerait volontiers, pour se focaliser sur les moyens à mettre en œuvre et continuer de se battre pour son maintien en Ligue 1 Conforama dans cette fin de saison".

Après 32 journées de Ligue 1, le SM Caen est pour l'heure 20e et dernier avec 23 points tandis que Guingamp est 19e et avant dernier avec 24 points. Les deux formations se rencontreront d'ailleurs le samedi 4 mai prochain dans le cadre de la 35e journée, en terre bretonne.

A LIRE AUSSI.

