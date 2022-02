Caen. Basket : Pavel Marinov blessé au genou, Caen perd gros

La nouvelle est tombée hier, samedi 13 avril 2019. Le Caen Basket Calvados (Calvados), après sa défaite contre Saint-Chamond la veille, a perdu Pavel Marinov. L'ailier bulgare est sorti sur blessure et souffre d'un rupture du ligament croisé antérieur. Il sera indisponible jusqu'à la fin de la saison.

Six joueurs à l'infirmerie

C'est donc une triste nouvelle pour le joueur qui tournait à plus de 9 points en moyenne, couplées à près de 3 rebonds et 3 passes décisives par match. Le club ajoute un joueur sur la liste de l'infirmerie. Au total, ce sont six joueurs qui sont sur le banc de touche : BJ Monteiro, Aurélien Salmon, Paul-Lou Duwiquet, Gaëtan Clerc, Quentin Goulmy et Pavel Marinov.

Avant-dernier du classement de Pro B, il faudra désormais que Caen fasse des miracles pour tenter de se maintenir. Décidement, le sport caennais va mal, très mal...