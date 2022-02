Hors Normandie. "SOS" : Avicii retrouve Aloe Blacc sur un premier titre posthume

Comme un symbole. Près d'un après son décès inattendu, Avicii revient dans l'actualité musicale. La famille du DJ suédois a officialisé la sortie d'un album posthume, "Tim", pour le 6 juin 2019. Le musicien, qui se serait suicidé à l'âge de 28 ans, a laissé " une collection de chansons presque finies, ainsi que des notes sur sa musique, des conversations et des messages " selon le communiqué de la famille repris par The Guardian. Une dizaine de titres sur lesquels a travaillé d'arrache-pied le producteur Carl Falk, en accord avec la famille du défunt : " J'ai essayé de faire des morceaux à travers les yeux et les oreilles de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est plus là (...) Maintenant, quand j'écoute ses chansons, j'entends une personne seule avec beaucoup d'émotions qui n'avait pas assez de personnes à qui en parler. J'ai l'impression que sa musique était sa façon de les laisser sortir. C'est ce qui rend cet album si important. Tout ce que Tim avait à dire est là " raconte-t-il. D'ailleurs, Avicii aurait terminé " à 75-80% " les titres qui vont composer ce disque posthume.

Si la tracklist reste encore inconnue, un premier extrait est disponible : "SOS.". Porté par la voix d'Aloe Blacc, cet inédit pourrait bien devenir le nouveau "Wake Me Up" du DJ. Mais musicalement, le Suédois avait plutôt opté pour des sonorités estivales qui rappellent la tropical house de Kygo ou Robin Schulz. " Can you hear me, SOS / Help me put my mind to rest " chante Aloe Blacc sur un couplet quasi-prémonitoire avant d'entonner sur le refrain : " I can feel your touch pickin' me up from the underground, and I don't need my drugs, we could be more than just part-time lovers ". "SOS" sample d'ailleurs le tube "No Scrubs" de TLC. Aloe Blacc déclare dans les colonnes de Variety que " SOS était probablement la chanson la plus en avance sur son temps quand Avicii l'a écrite. Il a évidemment écrit ces paroles pour évoquer ses combats, et je pense que c'est un sujet très important à partager (...) donner aux gens le pouvoir de dire "J'ai besoin d'aide" ". Un joli résultat que les fans peuvent découvrir depuis quelques heures. Par ailleurs, l'album posthume "Tim" contiendra également "Heaven", un titre écrit avec Coldplay, qui devait sortir en fin d'année dernière. Les bénéfices des ventes de "Tim" seront reversés à la Tim Bergling Foundation, qui aide à la prévention contre le suicide.

