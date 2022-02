Hors Normandie. Pour la saison 8 de "Game of Thrones", HBO a caché 6 trônes de fer à travers le monde

Pour le retour de "GOT", la chaîne HBO a vu les choses en grand en organisant une chasse au trésor à l'échelle mondiale. Le but: retrouver six répliques du célèbre trône de fer, disséminées aux quatre coins de la planète.

La chaîne qui diffuse la série demande aux internautes de retrouver six trônes de fer cachés à différents endroits sur la planète. L'opération a déjà séduit les aficionados de la série, qui utilisent le hashtag #ForTheThrone sur Twitter pour mutualiser les recherches.

Les chasseurs en herbe peuvent compter sur des indices révélés sur les réseaux sociaux. La chaîne Youtube de la série a d'ailleurs publié une série de vidéos à 360 degrés des lieux où ont été installés les trônes. Il n'en fallait pas plus pour que les plus motivés mettent la main sur le trône de fer. Les deux premiers trônes cachés ont déjà été trouvés. Le premier d'entre eux se trouvait dans la forêt de Puzzlewood, située dans le nord-ouest de l'Angleterre, où était installé le "Trône de la forêt".

Le deuxième trône a été découvert au nord de la Suède, sur la commune d'Abisko, par Josefine Vallenå. Cette Suédoise a analysé les cartes Google Maps dès la publication des vidéos sur Youtube. Elle a ensuite fait huit heures de route pour retrouver le trésor caché, comme elle l'a raconté à un journal régional suédois.

Pour l'heure, la chaîne HBO n'a pas encore révélé les vidéos des autres trônes, dont les emplacements demeurent inconnus. Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à dimanche, soit la veille du lancement de la saison 8, pour retrouver les fameux trônes. Les vainqueurs remporteront une réplique de la couronne d'or de Robert Baratheon.

