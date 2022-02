Hors Normandie. Un séjour détente pour 4 personnes à gagner dans le Bessin avec Tendance Ouest

Gagnez votre séjour détente au cœur du Bessin, passez 3 jours et 2 nuits pour 4 personnes au Domaine de Litteau, près de Bayeux (14). Tendance Ouest vous réserve aussi un dîner gastronomique pour 4 personnes au Manoir de la Drôme, avec en cuisine Denis Leclerc, ancien chef-étoilé (hors week-end, fériés et vacances scolaires).

Le Domaine de Litteau

Bordé par la magnifique forêt de Cerisy et ses 2000 hectares de réserve naturelle, Le Domaine de Litteau est la promesse de grands espaces : avec ses 2 étangs de pêche, son immense aire de jeux (tyrolienne, footgolf, bi-cross et labyrinthe de maïs). Ce village 4* situé tout près de Bayeux est une véritable bulle de tranquillité et d'oxygène avec sa piscine découvrable et chauffée et son restaurant.

Le manoir de la Drôme

Régalez vous avec les plats gastronomiques! - Manoir de la drôme

