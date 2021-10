Caen. Fin des vacances scolaires : maintenant, place aux jours fériés !

Lundi 12 mars 2018 signe la fin des vacances scolaires pour la zone B et donc l'heure de la reprise pour presque tous. D'ici aux vacances de Printemps, les Normands devront patienter six semaines et attendre qu'apparaisse à leur agenda la date du mercredi 25 avril (après la classe évidemment et jusqu'au dimanche 13 mai).

Pour d'autres, c'est le début d'un long tunnel avant les vacances d'été. Heureusement d'ici là, 2018 promet quelques jolis jours fériés à commencer par le lundi de Pâques, lundi 2 avril 2018.

Deux jours posés, six jours de repos

Celles et ceux qui pourront poser le lundi 30 avril 2018 auront le bonheur de profiter de quatre jours de repos, grâce au mardi 1er mai 2018. Idem une semaine plus tard, avec le lundi 7 mai 2018 suivi du mardi 8 mai 2018. C'est aussi cette même semaine que tombe le jeudi de l'Ascension, jeudi 10 mai 2018. Les chanceux qui pourront poser le lundi 7 et le mercredi 9 pourraient donc bénéficier de six jours non travaillés.

Pas de panique, les Normands qui n'auront pas cette opportunité pourront se rattraper avec le lundi de Pentecôte, lundi 21 mai 2018. Et ensuite, place à l'été !

