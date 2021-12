La billeterie est ouverte pour Chauffer dans la Noirceur!

Pour fêter les 20ans du Festival, l'association Chauffer dans la Noirceur a mis les petits plats dans les grands!



Pour cette 20e édition, de belles têtes d'affiches, des révélations, des nouveautés : Anaïs, Sanseverino, Le Peuple de l’Herbe, Sallie Ford & the soud outside ou encore Alain Briant et le Milieu. La nouveauté cette année, c'est la soirée gratuite du Jeudi!

Tarifs :

En prévente : 19€ par soir ou 42€ le pass trois jours.



Sur place : 22€ par soir et forfait 3 jours : 52 €



Réservations dans les Points de vente :

AVRANCHES - Pub O’Baray’o - 02.33.58.03.33

CAEN - Sonic Records -02.31.38.77.78

CHERBOURG - Librairie Chapitre - 02.33.78.19.30

COUTANCES - Place Média - 02.33.19.17.17

GRANVILLE - Tabac Presse Le Cambernon - 02.33.50.67.33

HAUTEVILLE/MER - Office du Tourisme - 02.33.47.51.80

LA HAYE DU PUITS - Elise Coiffure - 02.33.46.02.97

MONTMARTIN/MER - Coiffure Diminu’Tif - 02.33.47.65.34

RENNES - OCD Rennes - 02.99.38.57.93

SAINT LO - Planet R - 02.33.77.17.77



Ainsi que dans toute la France :

Réseau France Billet FNAC : FNAC sur www.fnac.com mais aussi Carrefour www.carrefour.fr, Magasins U, Géant, Intermarché, OT St Brieuc, La Baule, Brest, La Roche S/Yon www.francebillet.com.

Réseau Ticketnet : www.ticketnet.fr mais aussi E.Leclerc, Auchan, Armitière, Cora, Cultura, City Live, Virgin Megastore.

Plus d'infos sur : chaufferdanslanoirceur.org