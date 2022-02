Hors Normandie. Un album live pour Naâman !

Naâman artiste reggae révélation de ces dernières années, Dieppois d'origine, il a fait ses études à Caen. Déjà 3 albums studio à son actif et la sortie prochaine, le vendredi 3 mai 2019 d'un nouvel opus mais cette fois-ci en live ! Rencontre avec l'artiste qui nous en dit plus sur cet album mais aussi sur ses projets.

Naâman Impossible de lire le son.

Parce que la musique n'a pas de frontière, il la clame sur toutes les terres. Il a commencé sur celle du reggae, en enregistrant son premier album Deep Rockers , Back A Yard (2013), chez Harry J Studio. Il a continué avec un deuxième album Rays Of Resistance (2015). Parallèlement, il démarre une tournée internationale, dénombrant plus de trois cents dates à l'heure actuelle. De Paris à Moscou, de Kingston à Budapest, il dévoile une énergie incroyable. Sur scène, il déchaîne les foules avec une passion que le public lui redonne avec force et conviction.

Naâman and The Deep Rockers en tournée dans le monde entier actuellement et l'album "A Live Story" qui sortira le 3 mai prochain.

Il est disponible en pré-commande sur le site naaman-official.com