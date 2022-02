Le-Havre. Passage piéton sécurisé : le projet de collégiennes du Havre concrétisé

Elles avaient choisi comme nom de groupe Little Miss Sunshine, du nom du film où une petite fille fait tout pour réaliser un rêve qui semble inaccessible. Mais Luna, Shaïma et Emma, elles, y sont bien parvenues. Les trois jeunes filles sont en troisième au collège Jean-Moulin au Havre (Seine-Maritime) et viennent de concrétiser un projet qu'elles portent depuis deux ans : concevoir un passage piéton lumineux et sécurisé. Elles ont mis sur pied le concept lorsqu'elles étaient en cinquième et qu'elles participaient à un club de science.

Portées par leur professeur Stéphanie Trotel, elles ont remporté le prix collège du concours Science Factor en 2017. Leur projet a alors été remarqué par Engie Ineo (branche d'Engie spécialisée dans le génie électrique et numérique) qui a apporté financements et expertise pour le concrétiser. Et après quelques réglages et modifications des plans, les poteaux, les lampadaires et les panneaux lumineux ont été installés début mars 2019 devant le collège Jean-Moulin.

"Je suis très fière et très heureuse de voir le projet devant le collège"

"Notre passage piéton est équipé de lampadaires qui projettent de la lumière la nuit quand des piétons se présentent devant, explique Emma Goupil. Il y a également des poteaux qui projettent des faisceaux lumineux sur la chaussée quand un piéton s'approche puisqu'il y a de petits capteurs qui le détectent. Et il y a enfin des panneaux 'attention au passage piéton' qui s'éclairent quand les voitures s'avancent pour prévenir qu'il y a un danger et qu'il faut faire attention."

Envie de sécuriser leur environnement

Tout cela a été installé devant le collège pour permettre aux trois filles de voir l'avancée des travaux mais aussi parce qu'il s'agit d'un "lieu très fréquenté et donc dangereux", soulignent-elles. C'est d'ailleurs en observant leur environnement quotidien qu'elles ont eu envie de travailler sur la sécurisation des passages piétons. "C'est notre cheffe d'équipe qui nous a parlé de ce projet en premier car elle devait déposer ses frères et sœurs à l'école mais qu'à cause de travaux sur la place, c'était très dangereux", se souvient Shaïma Soulimani. Au fil des envies de chacune, des idées mises bout à bout, le projet s'est lancé.

Premiers résultats

Les installations sont encore au stade de prototype et vont nécessiter quelques petits réglages mais elles fonctionnent déjà : "On a remarqué que des élèves du collège qui traversaient n'importe où vont désormais traverser sur les bandes pour voir comment cela fonctionne, s'amuse Emma. On voit aussi des voitures ralentir parce qu'elles se rendent bien compte qu'il y a un danger et qu'il faut faire attention."

Les poteaux projetant des faisceaux lumineux bleus ont été installés devant le collège début mars 2019. - DR

L'inauguration officielle aura lieu en septembre prochain. "On espère ensuite que cela se généralisera au Havre, indique Shaïma, comme ça, tout le monde pourra bénéficier de cette sécurité en plus sur la route."

