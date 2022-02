Le-Havre. Le Havre : il se retranche chez lui avec son bébé de cinq mois

Une femme de trente ans a appelé la police dimanche 7 avril 2019 vers 14 h 30 alors qu'elle se trouvait au pied de son logement, rue du commandant Cousteau au Havre (Seine-Maritime).

Son mari, un homme de 32 ans alcoolisé, refuse de la laisser rentrer. À l'intérieur de l'appartement (au deuxième étage) se trouve leur bébé de cinq mois. Il menace de sauter avec l'enfant par la fenêtre si la mère appelle les secours.

Une dispute au sein du couple

L'homme était rentré au petit matin d'une nuit bien arrosée avec des amis. Une dispute a éclaté au sein du couple et la femme s'est retrouvée à la porte. En voulant réintégrer son foyer en début d'après-midi, elle a trouvé porte close.

Le bébé n'est pas blessé

La police (nationale et municipale) craignant la réaction de l'homme a bouclé le quartier. Elle a fait appel aux pompiers pour qu'ils puissent intervenir avec leur grande échelle. Des pompiers qui ont su trouver les mots et ont réussi à faire ouvrir l'individu. Le bébé a été récupéré sain et sauf. Il n'a pas été violenté. Le mari a été hospitalisé à l'hôpital Pierre-Janet.

A LIRE AUSSI.

Un couple de Fécamp agresse violemment un Havrais

Que reste-t-il de la guerre 14-18 dans les familles ? Des descendants racontent

Elle rêvait d'être styliste, elle se retrouve veuve de jihadistes en Syrie

Le Havre : le mari violent agresse les pompiers

En Algérie, des cancéreuses abandonnées par leur mari après une ablation du sein