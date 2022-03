Saint-Lô. Le lycée Curie-Corot ressuscite la course de voiture à pédales à Saint-Lô

Sollicités par la Fédération Française des Clubs de Voitures à Pédales, les élèves du Lycée Curie Corot de Saint-Lô vont relancer la classique course, disparu de l'agenda depuis quelques années maintenant.

Comme l'explique Roméo, l'un des élèves impliqué sur ce projet, tout a débuté lorsque des sections techniques du lycée ont été contactées pour concevoir et créer des pièces pour des voitures à pédales.

Comptant pour une manche du championnat de France, 25 équipages seront engagés sur cette course qui emmènera les concurrents faire le tour de la Plage Verte à Saint-Lô.

Dans cette course aussi sportive que ludique, chaque bolide est construit et décoré selon un thème précis. Ainsi, il sera possible de retrouver des véhicules aux couleurs du Marsupilami, Les Minions ou encore Scooby-Doo.

Du côté des élèves du lycée Curie-Corot, les deux voitures sont aux couleurs de Tintin et sa fusée rouge et blanche et du super-héros Deadpool. Les étudiants ont déjà pu tester leurs créations sur des courses à Perriers et Mont de Marsan.

Rendez-vous le 27 avril 2019 de 14h30 à 18h pour fêter le retour de la course de voitures à pédales à Saint-Lô.