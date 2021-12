Seube : "Sochaux, c'est une finale"

Nicolas Seube est arrivé détendu en conférence de presse, hier vendredi. Habitué de ces fins de saison éreintante, où les Rouges et Bleus doivent lutter jusqu'au bout ou presque pour arracher leur maintien, il n'a pas souhaité comparer ce match avec des précédents.

"L'an passé nous jouions également le maintien sur la fin et très peu de personnes misaient sur nous car on jouait Lyon puis Marseille" se souvient-il. "On s'en est pourtant sorti. Cette année, on joue Sochaux puis Valenciennes et ce n'est pas pour autant qu'on se sauvera".

Pour lui, cette rencontre contre les Doubistes constitue avant tout "une finale". Il se veut également prudent : "il ne faut pas s'enflammer et à tout prix gagner ce match, car un point pourrait suffire".

Caen-Sochaux, un match à suivre sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 20h45, ce dimanche 13 mai.