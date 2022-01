Bayeux. Prix Bayeux : le photographe Gary Knight, président du jury

Le photographe de guerre britannique Gary Knight sera le président du jury du 26 prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Ses photos sont notamment publiées dans Newsweek, Time, The Sunday Times, The New York Times, Paris Match, Stern ou encore National Geographic. Son œuvre a également été exposée dans des musées du monde entier. Gary Knight est aussi cofondateur et directeur de l'Agence VII. Dix prix seront remis du 7 au 13 octobre 2019.