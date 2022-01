Caen. Caen : projets de statue de Guillaume, les concurrents

C'est un constat qui revient souvent. Aujourd'hui à Caen, il n'y a pas de statue du roi Guillaume ou de la reine Mathilde. C'est le point de départ d'une réflexion menée par l'office du tourisme de la ville : "On nous demande fréquemment : où se trouve la statue de Guillaume ? À chaque fois, je leur réponds, à Falaise !" plaisante Hervé Lebel, le président. Depuis 2016, l'idée a germé. Un comité de pilotage a été créé : "Il nous semblait important de représenter Guillaume et la reine Mathilde sur une même statue." Un lieu a été choisi pour ériger le monument. L'office du tourisme le verrait bien place Saint-Pierre, à l'angle de l'église. Un budget a même été provisionné pour le projet, 50 000 euros sont d'ores et déjà disponibles. Un concours d'artistes devra être lancé : "On veut une esthétique contemporaine, faire une statue dans le même style que celle de Falaise nous semble anachronique."

Moderne ou classique

Une esthétique totalement différente guide l'autre projet de statue de Guillaume, celui du collectif "Bienvenue en Normandie". Leur proposition aussi est bien avancée : "Nous dévoilerons le visuel de la statue lors du festival Fêno au parc des expositions," explique Dominique Brichard, membre du collectif. Là aussi le projet représenterait Guillaume et Mathilde côte à côte, le roi et la reine représentés débout en se tenant la main. Une statue au style classique et figuratif. Mais le collectif n'a pas de budget pour l'instant : "Nous comptons lever des fonds auprès de tous pour que le projet voie le jour." explique Dominique Brichard qui espère récolter les 200 000 euros nécessaires.

À la mairie, on explique être au courant et se tenir informé de ces deux projets de statue. Restera à trancher pour un jour, voir le roi et sa reine veiller sur la ville qu'ils ont édifiée ensemble.