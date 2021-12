Portishead, Zebda, The Cure, Sting, Justice, Selah Sue et Dylan aux Vieilles Charrues

"Nous avons tardé à compléter la programmation", partagés entre l'envie d'avoir "un gros artiste" comme le "Boss" Bruce Springteen en 2009 le jeudi, jour d'ouverture du festival, ou plusieurs "têtes d'affiches" comme cette année, a déclaré à la presse un des programmateurs du festival, Jean-Philippe Quignon.

Le contenu de l'affiche s'est fait attendre durant près d'un mois comparé aux années précédentes, mais les organisateurs ont réussi à concocter un programme toujours aussi éclectique pour un budget de programmation de 3,2 millions d'euros, quasi identique à celui de l'an passé.

"C'est la marque de fabrique des Vieilles Charrues, il y en a pour tous les goûts", a commenté l'autre programmateur du festival, Jean-Jacques Toux, en reconnaissant que de nombreux noms avaient "fuité" sur internet ces dernières semaines.

Le trio britannique Portishead et le Nigerian Keziah Jones ouvrent les festivités le jeudi 19 juillet en compagnie du groupe américain de dance pop LMFO et des rappeurs festifs de Zebda, les Toulousains qui font leur retour avec leur album Second Tour.

Vendredi, les Anglais de The Cure, Martin Solveig (House français), Metronomy (pop britannique), Thomas Dutronc, Brigitte, le duo de chanteuses françaises, se succèderont sur les trois scènes du festival.

L'ex-leader de Police, Sting, le groupe d'électro français Justice, le français Hubert-Félix Tiéphaine, la chanteuse de soul belge Selah Sue et le trio new-yorkais The rapture sont annoncés samedi.

Dimanche, c'est la légende américaine folk et rock Bob Dylan, attendue depuis des années aux Vieilles Charrues, qui sera "enfin" sur la grande scène du festival.

Guitare ou clavier pour l'icône de la "protest song" d'outre-Atlantique ? "M. Zimmerman (le nom d'état civil de Bob Dylan) décidera au dernier moment", a affirmé Jean-Jacques Toux.

Le programmateur ne sait pas non plus si la vedette américaine acceptera la diffusion de sa prestation sur grand écran. "Nous n'avons aucune garantie, nous ne pouvons rien lui imposer", a-t-il ajouté.

Le groupe de rock américain Garbage, l'ensemble Matheus (classique), sous la direction de Jean-Christophe Spinosi, et la cantatrice suédoise Malena Ernman pour des airs d'opéra, les Maliens aveugles Amadou et Mariam, le groupe britannique Kasabian et le rappeur français Orelsan complètent le programme de dimanche.

En 2011, le festival, créé en 1992 par une bande de copains, avait réuni pour sa 20e édition quelque 268.000 personnes, dont 212.000 spectateurs payants, soit 14.000 de plus qu'en 2010.