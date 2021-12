La Manche et l’Orne rurales ont résisté mais la Basse-Normandie a basculé aussi à gauche

Pour la seconde fois dans l’histoire de la Cinquième République, la Basse Normandie, comme en 1988, a élu un président de gauche. M. Hollande l’emporte également ici avec 50,83% contre 49,19% pour le président sortant. L’abstention s’est élevée à 16,67% pour un peu plus d’un million d’électeurs.

Par rapport à 2007 où M. Sarkozy l’avait emporté nettement avec 54,22% des voix contre 45,78% à sa rivale socialiste Ségolène Royal, la Basse-Normandie, longtemps considérée parmi les régions françaises les plus à droite, a changé de façon marquée de cap.

Ses villes ont fait la différence : le nouveau chef de l’Etat obtient 72% des suffrages à Hérouville, 60% à Caen et à Cherbourg, 59% à Saint-Lô et Argentan, 58% à falaise, 57% à Coutances, 56% à Alençon et Vire, 54% à Bayeux, 52% à Lisieux. Seule Avranches a accordé 25 voix d’avance au candidat de l’UMP.