Ligue 1: Mbappé rapproche Paris du sacre

L'attaquant a inscrit son 27e but de la saison après un joli contrôle enchaîné par une frappe limpide du pied droit (75). Il a poursuivi sa série d'au moins un but par match en sept rencontres de L1.

Le club parisien est désormais tout proche d'un 8e titre de champion: si Lille ne s'impose pas à Reims dimanche après-midi, une victoire contre Strasbourg dans la soirée offrirait aux hommes de Thomas Tuchel le sacre attendu dès la 31e journée.

Après la trêve internationale, le PSG a donc entamé le sprint final de la meilleure des manières avec un huitième succès de rang, même si Tuchel avait annoncé "une petite équipe" en raison de la cascade des blessés: Edinson Cavani, Neymar, Julian Draxler, Angel Di Maria, Thomas Meunier ou Dani Alves.

De surcroît, au coup d'envoi Thiago Silva et Marco Verratti étaient sur le banc: le rendez-vous le plus important de la semaine arrive en effet mercredi avec la demi-finale de la Coupe de France, au Parc des Princes contre Nantes.

Contre Toulouse, le PSG a-t-il fait un complexe de supériorité ? Toujours est-il qu'il a longtemps manqué de percussion, d'imagination. Il a souvent joué sur un faux rythme.

Le PSG a cru avoir ouvert le score. Mais l'arbitre a annulé le but de la tête de Marquinhos (34) pour un hors jeu après consultation de la VAR. Auparavant, Eric Maxim Choupo-Moting avait été particulièrement maladroit, manquant le but vide après un magnifique déboulé de Mbappé qui avait pris de vitesse le Japonais Gen Shoji (17).

Areola décisif

Le club de la capitale aurait pu se faire piéger. Mais Alphonse Areola a été décisif: sur une tête de Jullien (38), seul face Sanogo (52) ou en se détendant sur une frappe placée de Durmaz (53).

Au final, le sacre du printemps, le cinquième de l'ère qatarie, ne devrait plus tarder, le dauphin lillois et Lyon, troisième avec leurs 20 et 24 points de retard étant si loin.

Le Paris SG pourrait le fêter dès dimanche prochain, voire, petit clin d'œil du destin, la semaine suivante au stade Pierre-Mauroy à Lille.

Pour Toulouse, cette 5e défaite à domicile de la saison (7 nuls, 3 victoires) ne change pas grand-chose. Avec 9 points d'avance sur Caen, nouveau barragiste après son succès à Monaco (1-0), sa marge reste conséquente. Cependant, il ne doit plus trainer en route et rétablir la situation dès dimanche prochain contre Nantes.

Les Parisiens peuvent relever d'autres défis. Pour mieux digérer leur échec en Ligue des champions. Avec 26 succès, ils ne sont déjà plus très loin du premier: améliorer le record de victoires (30) en L1 qu'ils détiennent avec Monaco.

Avec 80 points et 9 matches à jouer, ils restent aussi dans la course à la barre des 100 points "historiques" en championnat.

Ces records pourraient donner une nouvelle saveur au train-train d'un championnat qui va se finir sans suspense. Et avec le génie de "Kyky", tout est possible.

