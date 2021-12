Philippe Bonneau condamné à un an de prison ferme

Ce dernier était poursuivi pour abus de confiance, contrefaçon ou falsification de chèques, faux et usage de faux en écriture et escroquerie. Il avait détourné plus de 110.000€, entre janvier 2008 et juillet 2011.

Le 27 mars, lors de son procès, le procureur avait requis trois ans de prison avec sursis.

En condamnant Philippe Bonneau à un an d'emprisonnement, le tribunal de grande instance de Caen a donc été plus sévère.

L'interdiction définitive d’exercer la profession d’avocat a aussi été prononcée à l'encontre de l'ancien vice-président de région. Il ne pourra plus non plus exercer d'activité commerciale ou industrielle.

Philippe Bonneau se voit aussi privé de ses droits civiques et familiaux.