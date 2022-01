Ligue 1: Lyon fait craquer Rennes et met la pression sur Lille

Ce succès pour la 30e journée de Ligue 1 porte à 56 points le total de l'OL, une unité derrière les Nordistes qui jouent à Nantes dimanche.

Rennes reste quant à lui 8e avec 41 points.

Lyon a souffert pour glaner cette victoire et peut remercier Martin Terrier, entré en jeu peu avant, qui a coupé un centre idéal de Léo Dubois pour offrir cette victoire précieuse aux hommes de Bruno Genesio (1-0, 86e).

L'OL avait pourtant entamé haut la partie, avec un duo offensif new look, composé de Moussa Dembele et Memphis Depay. Les rhodaniens ont considérablement bousculé leurs hôtes lors du premier acte, Nabil Fekir voyant son coup-franc détourné sur son poteau par Koubek (13e), avant que Depay, servi par Tanguy Ndombele à la limite du hors-jeu, ne cadre pas (23e).

Ils ont poursuivi sur la même voie lors de la seconde période, avec une tête de Marcelo sauvée sur la ligne par Jérémy Gélin (50e), monopolisant le ballon pour annihiler les maigres offensives adverses, malgré une propension à surjouer et à se mettre en danger sur les premières relances.

Rennes n'a opposé que ses deux lignes de quatre et ne s'est pas montré dangereux avant la l'heure de jeu. Sous l'impulsion d'Hatem Ben Arfa, qui trouvait enfin des trajectoires de passes dérangeant la défense lyonnaise pour un Ismaïla Sarr qui provoquait enfin dans son couloir droit (55e, 59e).

Malgré quatre absents dans son onze type (Da Silva blessé, Bourigeaud, Bensebaïni et H. Traoré suspendus), Rennes a pu croire un moment la victoire à portée de pieds sur une formidable occasion de Hunou (85e). Avant de se faire punir dans la minute suivante.

Les deux équipes se retrouveront mardi prochain en demi-finale de la Coupe de France, mais cette fois à Lyon, où Rennes s'était imposé (2-0) en décembre, pour le premier match de Julien Stephan.

Résultats de la 30e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Rennes - Lyon 0 - 1

But

Lyon: Terrier (86)

samedi

(17h00) Marseille - Angers

dimanche

(15h00) Dijon - Nice

Amiens - Bordeaux

Monaco - Caen

(17h00) Nantes - Lille

(21h00) Toulouse - Paris SG

lundi

(20h30) Saint-Etienne - Nîmes

mercredi

(19h00) Strasbourg - Reims

Montpellier - Guingamp

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: Monaco et Marseille, extérieur jour ou nuit ?

Ligue 1: dans l'ombre de Neymar, Lyon et Saint-Etienne réussissent leur rentrée

Ligue 1: Paris se balade sans Neymar, Lyon confirme

Ligue 1: Monaco flambe, Lyon engrange, Lille coule

Ligue 1: Henry cherche son premier succès, Marseille veut rebondir