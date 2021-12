DH : la camaraderie avant la compétition pour Quentin Dupont

Se décrivant comme "généreux et gentil", le défenseur central de l'AS Ifs est un homme de valeur que la passion du ballon rond ne saurait dévier du chemin tracé. "Le foot est un loisir, un plaisir, rien ne de plus, dit-il. J'ai besoin de prendre du recul. Le jour où je ne serai plus en phase avec certaines valeurs, j'arrêterai." Ce professeur d'EPS, également volleyeur et amateur de sports de pleine nature, fait de la "convivialité", du "partage" et de l'"amitié" les fondements de sa carrière footballistique.

Champion d'Europe

"Le foot ne peut pas passer au-dessus de certaines valeurs humaines", insiste-t-il. Arrivé au football dès son plus jeune âge à Courseulles, passé ensuite par l'ASPTT Caen et Mondeville avant de rejoindre Ifs en 2007, Quentin Dupont a évolué jusqu'en CFA 2 sans jamais envisager un avenir à plus haut niveau. "J'ai cerné très rapidement mes limites, peut-être à tort, explique-t-il. Et puis, pour franchir un palier il faut vouloir se surpasser et surpasser celui qui est à côté de soi. Ce n'est pas dans mon état d'esprit." Quentin Dupont, champion d'Europe universitaire en 2008, oppose à toute concurrence malsaine la notion de "camaraderie".