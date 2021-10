Football (DH) : la belle suprise s'appelle Ifs

Hervé Savaroc ne se faisait "pas beaucoup d'illusions" avant le coup d'envoi de la saison. Les bons résultats de son équipe ne lui ont pas fait changer son fusil d'épaule. L'entraîneur d'Ifs, troisième de Division d'Honneur après dix journées, reste méfiant. "On ne s'attendait pas à être aussi bien classés mais ça se joue à très peu de choses. On n'a jamais gagné – ni perdu – de plus d'un but. C'est fragile. Le championnat est tellement ouvert qu'il suffit d'une défaite pour se retrouver septième."

Deuxième meilleure défense malgré les quatre buts encaissés lors de la grosse victoire contre Dives (5-4), Ifs s'appuie sur cette arrière-garde solide pour bâtir ses victoires. "La mayonnaise a bien pris entre les anciens et les nouveaux, qui apportent un plus à l'équipe techniquement", explique Hervé Savaroc. Les footballeurs ifois et leurs collègues de Division d'Honneur ne reprendront la compétition qu'à la mi-janvier. Ifs, qui refuse de réévaluer son objectif initial – un maintien tranquille – se verrait bien poursuivre l'aventure sur le podium.