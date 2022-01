Caen. A Caen, ils fabriquent le cerveau des robots

Au départ c'est une bande de copains du lycée Malherbe de Caen (Calvados), passionnés par la science-fiction, les jeux vidéo et l'informatique. Quinze ans plus tard, l'un d'eux, Iliès Zaoui, porte désormais le costume de directeur de Conscience Robotics, spécialisée dans l'intelligence artificielle.

Rendre les robots intelligents

Entouré de quelques-uns de ses compagnons de l'époque, le patron reçoit dans les bureaux de la start-up, installée pour dix-huit mois dans les locaux de Normandie Incubation. Sur les écrans d'ordinateur, des engins à roues, volants, ou à pattes : ce sont des robots en devenir. Dans un coin, une imprimante 3D. À côté, un salarié bichonne un drone "intelligent".

Moyenne d'âge : 25 ans ! - Célia Caradec

"Rendre les robots intelligents et utiles", tel est le credo de Conscience Robotics. "Il y a de plus en plus de robots, de plus en plus évolués, constate Iliès Zaoui, mais ils n'utilisent pas leurs capacités au maximum". Avec le système développé par sa start-up, le robot interagit avec son environnement. "Il peut déplacer un objet, activer un interrupteur, fermer une fenêtre, ouvrir une porte… et partager ses solutions avec des robots voisins, pas forcément du même modèle".

Le tournant Las Vegas

France, États-Unis, Asie, Pologne, etc. Les clients de Consciences Robotics, qu'ils soient constructeurs de robots ou entreprises avides de se robotiser, se trouvent dans le monde entier. Une visibilité rendue possible grâce notamment au voyage de la start-up au CES de Las Vegas, le salon mondial des nouvelles technologies, en janvier 2019. "C'était au-delà de ce que j'ai pu imaginer, raconte Iliès Zaoui, on a fait du business, rencontré des investisseurs". Sans oublier les réflexions philosophiques sur la robotique, qui envahit nos vies…

Aujourd'hui Conscience Robotics cherche de nouveaux investisseurs. Objectif : réaliser 750.000 euros de levée de fonds en 2019. "Nous allons devoir étoffer notre équipe technique et commerciale, pour répondre aux besoins" ajoute le jeune entrepreneur, qui devra aussi déménager d'ici un an. Et pourquoi pas sur Caen, terreau fertile en matière de nouvelles technologies… et de jeunes étudiants passionnés prêts à embarquer.