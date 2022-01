Rouen. Bonne table à Rouen : Sushi tea-m, près de la place du Vieux-Marché

Certains vont se dire : encore un restaurant japonais ! Mais dans la petite rue Ecuyère, non loin de la place du Vieux-Marché à Rouen (Seine-Maritime), Sushi tea-m a réussi à se démarquer des autres restaurants asiatiques. D'abord par sa décoration, bien loin de ce que l'on a l'habitude de voir. Là, le lieu mise sur le confort et l'esprit cocon avec un étage aménagé proposant une dizaine de places. L'occasion d'une pause déjeuner au calme dans une ambiance plutôt intimiste.

Découverte du bubble tea

Mais, autre originalité de ce restaurant, une spécialité : le bubble tea proposé pour accompagner le repas. Il s'agit d'une boisson fraîche que je compose avec des perles aux fruits : litchi et mangue. Le tout plongé et mélangé dans du lait de coco pour un résultat original mais savoureux.

Pour mon déjeuner, j'opte pour une salade de choux agréablement assaisonnée et bien servie. Pour poursuivre mon voyage en Asie, des makis et des sushis au saumon et au thon, qui sont préparés à la commande. La garantie d'une fraîcheur des produits utilisés. Je découvre aussi des rolls croustillants avec de l'avocat, du concombre et des oignons frits : de quoi changer des saveurs habituelles. Ce déjeuner me sera revenu à 19 euros avec la satisfaction d'avoir pu déguster de nouvelles spécialités japonaises.

Sushi tea-m au 5, rue Écuyère à Rouen. Tél. 02 76 61 45 21.

