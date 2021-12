Malherbe est si proche du maintien

Pris à la gorge d’entrée de jeu par une équipe nordiste qui s’est assurée une place en Ligue des Champions la saison prochaine grâce à cette victoire, les Rouge et Bleu auraient pu prendre bien d’autres buts. "Il y a 100.000 classes d’écart entre Lille et nous", s’est contenté de commenter le gardien Alexis Thébaux.



Choc décisif

Pour éviter de "prendre une valise", Franck Dumas avait pourtant aligné une défense à cinq, contre quatre habituellement. Mais rien n’y fit. En première période, avec Benjamin Nivet et Frédéric Bulot calés sur le banc, et Romain Hamouma laissé au repos, les Malherbistes peinaient trop à conserver le ballon sitôt qu’ils le récupéraient, pour espérer déstabiliser les Lillois.

Le match contre le LOSC vite oublié, tous les Caennais ont la tête tournée vers le duel au sommet contre Sochaux sur la pelouse de d’Ornano, dimanche 13 mai. En cas de victoire, le club phare de Normandie serait quasiment assuré de se maintenir en Ligue 1.

"Le match contre Sochaux c’est La finale pour nous, sachant qu’ils auront un peu plus de pression que nous", estime Aurélien Montaroup, alors que l’expérimenté Jérémy Sorbon est ravi que Malherbe "ait encore son destin en mains."

Les différentes options pour se maintenir dès dimanche soir :

> Si Malherbe gagne et que Brest ou Dijon ne gagnent pas

> Ou si Malherbe gagne et qu'Ajaccio perd

> Si Malherbe fait match nul et que dans le même temps, Auxerre perd ou fait match nul, et que Brest et Dijon perdent.