Un air de Chinatown à Caen

Pourtant, rue de Bras, un traiteur originaire de l’Empire du milieu a ouvert sa boutique début avril, à proximité d’une épicerie dédiée aux produits alimentaires asiatiques, présente dans la capitale bas-normande depuis trente-deux ans. Pourtant, les soupes du restaurant Changshou à quelques pas, dont l’excellente réputation n’est plus à faire, entretiennent l’idée d’un embryon de quartier asiatique.

Cette idée d'un Chinatown à Caen fait sourire Cui, une jeune vendeuse de chaussures originaire de Shanghai, et qui travaille dans ce secteur de la ville. "La communauté est trop petite". Et pour sa grande majorité, non permanente, car étudiante. "Sur les 400 Chinois qui vivent ici, près de 300 fréquentent l’université, les autres travaillant dans l’import-export, l’enseignement ou la restauration", observe Feng Chu Coudrey, résidant dans la région depuis 2004. L’agglomération compte une dizaine de restaurants chinois, fonctionnant notamment avec des formules "buffet à volonté".