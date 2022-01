Caen. Gilets jaunes de Caen : pour "soulager les commerçants" ils déplacent leur marche

Pas de marche des gilets jaunes en centre-ville de Caen (Calvados), samedi 23 mars 2019. Ils ont voté en assemblée générale pour déplacer leur traditionnelle manifestation dans la commune voisine d'Hérouville-Saint-Clair, deuxième ville du département, dans l'agglomération caennaise.

"Soulager les commerçants"

Une décision motivée par la volonté de "soulager les commerçants du centre-ville de Caen" durement éprouvés par dix-huit semaines de mouvement social. Les Gilets Jaunes de Caen et du Calvados disent aussi leur volonté d'établir "une jonction entre les problématiques de pouvoir d'achat, de l'exclusion, et des injustices qui concernent autant les zones rurales et péri-urbaines, que les quartiers et les précaires des centres-villes".

Le départ de cette marche est prévu à 14 heures place François Mitterrand.