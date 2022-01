Fécamp. Fécamp : protéger le sommeil des salariés

Un quart des Français somnolent dans la journée. C'est le chiffre publié mardi 19 mars 2019 par l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Début mars, déjà, l'agence sanitaire Santé publique France indiquait que les 18 – 75 ans dormaient 6 heures 45 minutes chaque nuit. Nous sommes passés sous la barre des 7 heures.

À l'occasion de la journée du sommeil le vendredi 22 mars 2019, l'ISTF Santé au travail de Fécamp (Seine-Maritime) propose une sensibilisation au sommeil pour les salariés.

Somnolence et horaires décalés

La somnolence sera particulièrement mise en avant. Elle est un facteur de risque au travail. On estime que 17 heures d'éveil continu équivalent à 0,5 g d'alcoolémie et 24 heures d'éveil continu à 1 g d'alcoolémie.

L'ISTF Santé au travail proposera également une conférence sur la gestion du sommeil et les horaires atypiques. Les horaires décalés (de nuit ou en 3x8) sont de plus en plus fréquents. Ils représentent 15 % des salariés en France. Sur le secteur de la pointe de Caux, les secteurs du médical (hôpitaux), du nucléaire (centrale de Paluel), de l'agroalimentaire (secteur de Fécamp) et du tourisme (littoral) sont particulièrement concernés.

Écoutez Michèle Fauquet, médecin du travail :

Le sommeil et le travail Impossible de lire le son.

Conférence et ateliers

La journée de sensibilisation de l'ISTF Santé au travail de Fécamp se déroulera le vendredi 22 mars 2019, soit le matin (9 heures à midi) soit l'après-midi (14 heures à 17 heures) dans les locaux de l'Institut en soins infirmiers, rue des galeries. Elle est réservée aux salariés et aux employeurs. C'est gratuit sur inscription.

Conférence

• Le sommeil et les horaires atypiques (animée par Gauthier Brunel de l'association Marchand de sable).



Ateliers

• Chambre des sept erreurs

• Sophrologie – la sieste c'est facile

• Somnolence et risques d'accident

• Testez votre sommeil

• Apnée du sommeil : suis-je concerné ?



