Bayeux. Foulées de Bayeux : 2700 coureurs

Ils étaient plus de 2700 inscrits cette année : les 35e foulées de Bayeux ont attiré hier une centaine de coureurs de plus que pour l'édition précédente, dont 213 femmes sur la course La Reine Mathilde, dont l'essentiel des recettes est reversé à la recherche sur la mucoviscidose. Le Burundais Dieudonné Nsengiyumva remporte pour la seconde fois consécutive le semi-marathon.