Louvigny. "Le Chat et la Vie" : début des travaux

Les travaux débutent cette semaine au refuge " Le Chat et la Vie" à Louvigny près de Caen. La toiture ancienne de cette SPA prend l'eau à chaque grosse pluie. Plus de 2000 euros ont été récoltés pour financer le chantier. La cagnotte est toujours ouverte sur le site de financement participatif Go Fund Me.