Caen. A Caen, le tram en test jusqu'à la place de la gare

Alors qu'une cinquième rame vient d'être livrée, les habitants de Caen La Mer (Calvados) vont voir leur futur tramway fer de plus près, du 18 au 22 mars 2019. De nouveaux essais vont être réalisés sur la ligne.

Dans un premier temps, le tram circulera entre le boulevard Poincaré et le boulevard Leroy. Les essais se poursuivront ensuite entre le boulevard Leroy et la place de la gare.

Des tests nocturnes

Des tests de traction et de freinage auront lieu, pour des raisons de sécurité, pendant certaines nuit de 20h à 5h du matin, notamment dans la pente de la rue des Muets. Des tests à vide mais également avec charge, afin de simuler le poids de six voyageurs par mètre carré.

Un convoi avec deux rames attelée fera également des essais de montée et de descente entre la gare et le boulevard Leroy.

Plus discret que l'ancien tram

A partir de la semaine suivante, les tests seront étendus jusqu'à la place de la Résistance, notamment dans le cadre de la formation des conducteurs.

Caen La Mer appelle les piétons, cyclistes et automobilistes à faire preuve de la plus grande vigilance lorsqu'ils traversent les voies. La communauté urbaine promet par ailleurs que le bruit dégagé par le tram lors de ces tests ne sera pas représentatif de celui qui sera émis lors de sa mise en service, prévue en septembre... et qu'il sera moins bruyant que l'ancien tramway pneu !

