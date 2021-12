Election présidentielle : hausse de la participation au 2ème tour à la mi-journée

Le second tour des élections présidentielle ce dimanche. On s’est déplacé un peu plus ce dimanche matin dans la région.

Le taux de participation à la mi-journée atteignait 33,22 % dans le Calvados, contre 28,33 % il y a 15 jours , 31,41 % dans l’Orne, contre 29,36 % au premier tour et 26,62 % dans la Manche, contre 25.35% il y a deux semaines.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 18h, 20h à Caen.

Soirée spéciale second tour de l'élection présidentielle ce dimanche soir à partir de 19h sur Tendance Ouest et tendanceouest.com en partenariat avec La Manche Libre .