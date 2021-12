Bayeux. Top départ pour les 35e Foulées

C'est le calme avant la tempête. Dimanche 17 mars, ils seront près de 3 000 coureurs à s'élancer dans les rues de la capitale du Bessin pour les 35e Foulées de Bayeux. Un moment particulier dans le calendrier sportif de la ville, mais aussi des athlètes régionaux qui se déplacent généralement en masse pour cette course. C'est le cas le Loïc Letellier. Le coureur de l'US Tourlaville est un habitué de l'épreuve. Il est même détenteur du record du 10km (29m42s). "C'est une épreuve qui me réussit bien à la fin de l'hiver". D'autant que chaque année, le plateau est de plus en plus relevé. Si Loïc Letellier a confirmé sa présence sur le semi-marathon, il ne sera pas le seul habitué de l'épreuve.

Un plateau relevé

Il retrouvera notamment Mohammed Serbouti et Séverine Hamel qui viendront une nouvelle fois de la Sarthe pour briller sur le bitume calvadosien pour le 10 km. Au même titre que les sœurs Siard, redoutables concurrentes. Francine Niyonizigiye, qui avait survolé le semi-marathon Alain Buchart l'année passée, se présentera cette année sur le 10 km.

Pratique. Rendez-vous place Saint-Patrice à Bayeux. Première course à 12h, dernière course à 15h10.

