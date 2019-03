Les céramistes de Normandie organisent leur filière

C'est toute une filière qui veut se fédérer et s'organiser pour pouvoir peser et se développer. Les céramistes et potiers sont un peu plus de 200 en Normandie. Un Pôle céramique Normandie existe déjà à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) depuis 2015 et propose des formations.

Mais pour réellement structure cette filière, le Cluster Normand de la céramique d'art a officiellement été lancé le 28 février 2019. Différents objectifs : mutualiser du matériel (comme des fours), faire de la recherche avec notamment des machines 3D, ouvrir des boutiques sur l'ensemble du territoire Normand et mieux communiquer.

Écoutez Rose-Marie Decroix, la présidente du Pôle céramique Normandie :

Structurer une filière

Le cluster Normandie de la céramique d'art doit sa création au soutien de l'État dans le cadre de l'appel à projets Développement régional d'actions collectives pour l'appui et le renouvellement de l'économie (DRACCARE), avec un soutien de 110 000 euros. Le cluster s'est fixé cinq objectifs :

• Favoriser la création, l'innovation et la valorisation des productions et de la Céramique d'Art normande.

• Installer un espace d'échanges et de coworking.

• Mettre à disposition des équipements pour la recherche et le développement (expérimentation, prototypage et production).

• Installer un Fab'lab-céramique d'Art

• S'ouvrir aux autres métiers d'art.



