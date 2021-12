Les Collective Cadenza sont trois (contrebasse, piano, bouche). Ils sont parvenus à recréer cent ans de musique. De la "Colonel Bogey March" à "Moves like Jagger" en passant par "Don't Worry, be Happy" et "Blanche-Neige". Ces musiciens ont interprété 26 chansons à l'aide de leur deux instruments tandis que le troisième sifflait les airs qui ont marqué ces cent dernières années.

Et ça fait le buzz!