Hors Normandie. Sondage: les 20 chansons préférées des Français

Le sondage a été réalisé par Baromètre Riffx by Crédit Mutuel, et proposait une base de 400 titres à un millier de Français. Un top 20 a pu être ensuite établi, et il est… surprenant !

En effet, les sondés sont censés représenter la population globale mais la moyenne de sortie de ces titres est… 1979 ! Elles sont nombreuses aussi à avoir un point commun : un tempo lent. Cinq titres sur les vingt sont sortis au 21ème siècle. un seul chanteur a démarré sa carrière il y a moins de 10 ans. Découvrez ce classement :

1. "Ne me quitte pas" - Jacques Brel (1959)

2. "Mistral Gagnant" - Renaud (1985)

3. "Non je ne regrette rien" - Edith Piaf (1960)

4. "L'aigle noir" - Barbara (1970)

5. "Je te promets" - Johnny Hallyday (1987)

6. "Papaoutai" - Stromae (2013)

7. "Mon vieux" - Daniel Guichard (1974)

8. "Formidable" - Stromae (2013)

9. "La montagne" - Jean Ferrat (1964)

10. "L'hymne à l'amour" - Edith Piaf (1950)

11. "Le Sud" - Nino Ferrer (1975)

12. "Mon fils ma bataille" - Daniel Balavoine (1980)

13. "Tous les cris les SOS" - Daniel Balavoine (1985)

14. "Marie" - Johnny Hallyday (2002)

15. "J'ai demandé à la lune" - Indochine (2002)

16. "Savoir aimer" - Florent Pagny (1997)

17. "Amsterdam" - Jacques Brel (1964)

18. "La vie en rose" - Edith Piaf (1945)

19. "Alors on danse" - Stromae (2009)

20. "Le déserteur" - Boris Vian (1954)

