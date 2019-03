Maison de l'adolescent du Havre : 20 ans d'un modèle en perpétuelle adaptation

Difficultés familiales, scolaires, entrée dans la maladie, troubles anxieux, dépressifs ou encore troubles du comportement alimentaire. À chaque jeune qui franchit les portes de la Maison de l'adolescent au Havre (Seine-Maritime), une histoire, unique, et des troubles liés à cette histoire et eux aussi uniques. Ils sont 2 000 à être accompagnés chaque année par les professionnels de l'établissement. 16 000 en 20 ans.

La Maison a été créée en 1999 et devait, à l'origine, pallier le manque de dispositif d'accueil pour les jeunes du territoire havrais. "Elle a été conçue pour répondre aux difficultés havraises de l'époque à savoir une population relativement jeune, une certaine précarisation, une surreprésentation des tentatives de suicide et une population marquée par la consommation de toxiques et d'alcool", indique le docteur Alain Fuseau, responsable médical.

Mais ce qui devait n'être destiné qu'au territoire havrais s'est vite transposé à d'autres lieux. "Ce dispositif a été repéré au niveau national au bout de deux ans et est considéré comme modèle puisqu'il a été répété dans 95 % des départements français."

Ouvert à toutes et tous

Aujourd'hui, la Maison de l'adolescent du Havre veut apporter un accueil rapide et facile. "Il n'y a pas besoin de recommandation d'un médecin, c'est libre d'accès pour tout le monde, en centre-ville, et on a une relative rapidité de prise de rendez-vous en 3-4 semaines voire en urgence."

Une dizaine de professionnels - infirmiers et éducateurs en premier lieu - se relaient pour accueillir les jeunes et réaliser avec eux un premier travail d'évaluation, avant qu'un accompagnement spécifique soit proposé.

S'adapter

Plusieurs projets sont envisagés et des réflexions sont en cours pour adapter l'accompagnement des jeunes à leurs demandes car celles-ci ont fortement évolué en 20 ans. "L'adolescence est une période de la vie dont une des grandes particularités est l'interaction avec l'environnement sociétal, souligne le docteur Fuseau. Aujourd'hui, les adolescents présentent des pathologies sensiblement identiques à celles d'il y a 20 ans mais l'expression des troubles a fortement changé puisque la société a changé." :

L'autre cheval de bataille de la Maison de l'adolescent est aussi de rendre son accès encore plus souple et de développer sa présence sur Internet et les réseaux sociaux. Enfin, deux antennes ont été ouvertes il y a trois ans à Port-Jérôme-sur-Seine et Fécamp mais "elles sont insuffisantes car la demande est très forte sur les territoires périphériques du Havre". D'autres projets sont ainsi en cours et devraient se développer dans les cinq années à venir.

Maison de l'adolescent : 69 Rue d'Ingouville au Havre. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30. Le samedi de 10 à 20 heures. Le dimanche de 10 à 18 heures. Tél. 02 32 74 27 30.